Омский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров в 2023 году

Пассажиропоток составил более 1,5 млн человек

ОМСК, 27 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток омского аэропорта им. Карбышева достиг в 2023 году рекордного показателя. Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла, он обслужил более 1 млн 657 тыс. пассажиров, что на 6% больше показателей 2022 года.

"По состоянию на 27 декабря количество обслуженных пассажиров в омском аэропорту составило 1 657 681 <...>, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года", - сказали в пресс-службе.

В аэропорту отметили, что рост пассажиропотока происходит за счет развития региональных перевозок. "Среди майских указов президента есть поручение обеспечить региональные перевозки, минуя Москву, на уровне не менее 50% к 2024 году. Омский аэропорт уже достиг этого показателя. В структуре пассажиропотока 50% - это как раз межрегиональные перевозки", - подчеркнули в пресс-службе.

Как рассказали ТАСС в омском Минтрансе, в 2023 году на развитие межрегионального авиасообщения было направлено 137,5 млн рублей. Благодаря этой мере поддержки были запущены рейсы по таким востребованным у омичей направлениям, как Кемерово, Новокузнецк, Тюмень, Барнаул, Абакан, Самара, Тобольск, Горно-Алтайск, Уфа, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург, Красноярск, Махачкала. В следующем году эта работа будет продолжена, на девять направлений планируется направить 140 млн рублей.

Власти региона также намерены возродить малую авиацию. В ближайших планах - организация субсидируемых перелетов из Омска на север области - в Тару, второй по размеру город региона, и самый отдаленный райцентр Усть-Ишим.