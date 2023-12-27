Новак заявил о сокращении потребления газа в Европе с 2021 года на 100 млрд куб. м

Оно составило 490 млрд куб. м по итогам 2023 года, отметил вице-премьер

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Европа с 2021 года сократила потребление газа более чем на 100 млрд куб. м, до 490 млрд куб. м по итогам текущего года. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Европа столкнулась с несколькими факторами, которые очень сильно влияют на ее текущее состояние. Мы видим, что в Европе с 2021 года потребление газа сократилось более чем на 100 млрд куб. м газа. Если в 2021 году это было 609 млрд, то в этом году ожидается 490 млрд", - сказал он.

"Это означает, что те производства, которые использовали газ, например в производстве минеральных удобрений, химической продукции, шинной продукции, металлургии, либо закрываются (или закрылись уже в какой-то части), либо они ищут другие рынки и открываются там, где более дешевые энергетические ресурсы, в частности в США много предприятий переехало из Европы", - отметил Новак.

Ранее "Газпром" сообщал, что потребление газа в странах европейского дальнего зарубежья за 11 месяцев текущего года снизилось на 34 млрд куб. м и упало до уровня 1996 года. При этом риски энергобезопасности Европы, особенно зимой, значительно возросли.