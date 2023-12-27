Новак ожидает роста потребления газа в РФ по итогам года примерно на 4%

При этом потребление нефтепродуктов увеличится на 2,7-2,8%, добавил вице-премьер

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Потребление газа в России по итогам 2023 года вырастет примерно на 4%, потребление нефтепродуктов увеличится на 2,7-2,8%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Потребление газа вырастет примерно на 4%, это тоже фактор увеличения потребления со стороны населения, со стороны промышленных предприятий, - сказал он. - Мы видим рост потребления нефтепродуктов примерно на 2,7-2,8%. Это все говорит о положительных изменениях именно в экономике нашей страны".

Новак отметил, что для правительства самое главное - обеспечить прохождение осенне-зимнего периода для потребителей. Эта задача, по его словам, успешно исполняется предприятиями электроэнергетики и "Газпромом". "В этом году побиты все исторические рекорды, связанные с увеличением потребления газа и поставок на внутренний рынок, 1,7 млрд куб. м в сутки поставлено было в пиковый период. Таких цифр не может никто поставить ни в одной в стране и даже в целом в Европе", - подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что в электроэнергетике также был побит рекорд, связанный с максимальным потреблением мощностей. "В декабре, вот буквально недавно, более 170 тыс. МВт мощностей электроэнергетических использовалось в нашей стране в зимний период, когда были холода", - рассказал Новак.