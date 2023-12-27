"Газпром" и CNPC согласовывают коммерческие условия по "Силе Сибири - 2"

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что определяются цена, условия поставок и оплаты

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сейчас идет окончательное согласование экономических и коммерческих условий по реализации проекта "Сила Сибири - 2" между "Газпромом" и китайской CNPC, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"С китайскими [партнерами] принципиальная достигнута договоренность, что этот проект будет реализован. Сейчас идут окончательные согласования экономических условий, коммерческих условий реализации проекта между компанией "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой компанией", - сказал он, добавив, что определяются цена, условия поставок и оплаты.

В настоящее время также ведутся проектно-изыскательские работы по прокладке участка "Силы Сибири - 2" по территории Монголии, отметил Новак.

"Сила Сибири - 2" - проектируемый газопровод, который должен будет пойти по территории Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 млрд куб. м в год. Сырьевыми источниками для него должны стать ресурсы полуострова Ямал, Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа.

Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее заявляла, что утверждение проектной документации по газопроводу "Союз Восток" через Монголию в КНР ожидается в первом квартале 2024 года, само строительство магистрали может начаться сразу после этого - также в первом квартале 2024 года. Трубопровод "Союз Восток" является продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2".