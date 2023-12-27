Новак надеется, что реализация проекта газового хаба в Турции начнется в 2024 году

По словам вице-премьера, дорожная карта по проекту будет принята в ближайшее время

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Реализация проекта газового хаба в Турции может начаться в 2024 году, дорожная карта по проекту будет принята в ближайшее время. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Договорились с нашими партнерами о подготовке соответствующей дорожной карты, которая будет принята в ближайшее время, и в рамках нее мы будет двигаться для того, чтобы обеспечить начало реализации этого проекта. Наши турецкие партнеры в ближайшее время посетят Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с нашим опытом, и я уверен, что он пригодится, чтобы обеспечить формирование электронной площадки и хаба на территории Турции. Будем надеяться, что следующий год будет началом реализации этого проекта", - сказал он.

Электронная площадка в Турции будет направлена на формирование котировки цены на газ для Юго-Восточной Европы, отметил вице-премьер.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля 2023 года и касались деятельности турецкой нефтегазовой компании Botaє и ряда других поставщиков.

Выступая 4 сентября 2023 года в Сочи по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании проект дорожной карты по реализации проекта создания газового хаба. Он отметил, что на повестке дня учреждение совместной рабочей группы.