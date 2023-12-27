Новак сообщил, что "Арктик СПГ - 2" в первом квартале начнет первые отгрузки СПГ

По словам вице-премьера, первая очередь завода фактически начала работать

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Первая очередь завода "Арктик СПГ - 2" фактически уже начала работать, первые отгрузки сжиженного природного газа с этого проекта начнутся в первом квартале 2024 года, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"В настоящее время строится завод "Арктик СПГ - 2", первая очередь которого фактически уже начала работать. Мы ожидаем, что в первом квартале следующего года будут отгрузки уже с этого проекта", - сказал он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что "Новатэк" разослал ряду своих клиентов уведомления о форс-мажорных обстоятельствах относительно будущих поставок СПГ с проекта "Арктик СПГ - 2". По данным газеты "Коммерсант", иностранные акционеры проекта - французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC - объявили форс-мажор по участию в проекте.

Санкции против "Арктик СПГ-2"

2 ноября Минфин США включил "Арктик СПГ - 2" в санкционный список, а также установил 31 января 2024 года крайним сроком для завершения сделок с энергопроектом. Новак, комментируя введенные против российской СПГ-отрасли санкции, отметил, что опыт последних двух лет показал - Россия может успешно работать в условиях ограничений.

"Мы считаем, что санкции - это инструмент, который незаконен, и его использование направлено только лишь на то, чтобы лоббировать свои собственные интересы тем странам, которые хотят занимать на мировых рынках таким способом свою нишу: то есть не конкурируя с точки зрения эффективности проектов, более низкой себестоимости, транспортно-логистических издержек, а, махая санкционной дубинкой, заставляя всех покупать свою продукцию и тем самым не давать возможности развиваться другим странам. Но успешный опыт последних двух лет показывает, что мы имеем возможность продолжать работать и успешно развивать наши отрасли даже в сложных условиях и вызовах и ограничений, которые вводят против наших отраслей", - сказал он.

Новак отметил, что во многом это объясняется принятыми ранее решениями по импортозамещению. "Если говорить о нефтегазовой отрасли, мы за последние несколько лет снизили зависимость с 67% до 35% и дальше поставлена задача обеспечить полный технологический суверенитет", - сказал он.

Планы по развитию СПГ остаются в силе

Вице-премьер отметил, что с учетом всех проектов, которые есть в стратегическом плане России по развитию рынка СПГ и строительству заводов, к 2035 году страна выйдет на уровень объема производства СПГ в 100 млн тонн. "И планируем, что на мировом рынке мы будем занимать нишу от 15 до 20%. В принципе, такую же долю, которую мы занимали по поставкам трубопроводного газа", - отметил Новак.