"Роскачество - Туризм" будет присваивать звезды гостиницам

У организаций есть возможность не только пройти классификацию в органе "Роскачество - Туризм" или халяльную сертификацию гостиницы в "Роскачество - Халяль", но и с помощью специалистов Центра компетенций по вопросам пищевой безопасности разработать и внедрить систему ХАССП

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Подведомственный Роскачеству орган "Роскачество - Туризм" будет классифицировать объекты туриндустрии и присваивать звезды гостиницам, пляжам и горнолыжным курортам. Об этом сообщили ТАСС в организации.

"Созданный на базе Роскачества орган по сертификации и классификации объектов туриндустрии "Роскачество - Туризм" в рамках установленной законодательством РФ процедуры получил аккредитацию в Росаккредитации по классификации данных объектов. Оценивать их и присваивать звезды гостиницам, пляжам, горнолыжным курортам будут эксперты подведомственного Роскачеству Центра компетенций в сфере туризма, открывшегося в ноябре 2023 года", - говорится в сообщении.

При обращении в Роскачество у организаций отрасли есть возможность не только пройти классификацию в органе "Роскачество - Туризм" или халяльную сертификацию гостиницы в "Роскачество - Халяль", но и с помощью специалистов Центра компетенций по вопросам пищевой безопасности разработать и внедрить систему ХАССП, отметили в организации.

"Это действительно важное для отрасли событие, которое позитивно скажется не только на популяризации внутреннего туризма, но и на привлечении туристических потоков в нашу страну. С учетом высокого уровня доверия к рейтингам и сертификации Роскачества со стороны граждан России, "звезды" Роскачества могут стать для потребителей ориентиром при выборе гостиничного предложения, отвечающего высоким стандартам качества", - подчеркнул заместитель генерального директора по международным связям и туризму горного курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный, слова которого приводят в Роскачестве.

Классификация - основной способ оценки качества гостиничного предложения в РФ. Гостиницы и другие средства размещения должны пройти процедуру обязательной классификации и подтвердить свое соответствие по системе звезд. После получения свидетельства о присвоении категории гостиницы входят в правовое поле, тем самым повышая свою конкурентоспособность, формируя доверие потребителей и задавая вектор на увеличение турпотока, развитие внутреннего и въездного туризма, объяснили в организации.