"Росэлектроника" улучшила анти-БЛА комплекс "Серп"

Теперь он может самостоятельно выполнять поиск дронов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" успешно испытал модернизированную версию комплекса для борьбы с беспилотниками "Серп-ВС5", которая теперь может самостоятельно выполнять поиск дронов. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" (входит в Госкорпорацию "Ростех") успешно завершил испытания модернизированного антидронного комплекса "Серп-ВС5Д" на одном из объектов энергетической инфраструктуры России. Система объединяет в одном устройстве функции радиоэлектронного обнаружения и противодействия малым беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Оборудование может работать как против одиночной цели, так и против роя дронов", - сообщили там.

Новая версия комплекса непрерывно ищет и обнаруживает каналы связи и управления беспилотниками. В случае обнаружения детектор отправляет команду на включение подавления в соответствующих диапазонах частот. В холдинге подчеркивают, что алгоритмы системы обнаружения позволяют уверенно определять наличие дронов в охраняемой зоне, минимизируя вероятность пропуска или ложного срабатывания. Беспилотники при этом подавляются в автоматическом режиме на дальности до 5 км при прямой видимости.

"Модернизированный комплекс "Серп-ВС5Д" успешно прошел апробацию на одном из объектов энергетической инфраструктуры нашей страны и полностью подтвердил все заявленные характеристики", - сообщил генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых. Он также отметил, что линейка устройств "Серп" пользуется большим спросом у заказчиков в России и за рубежом, в связи с чем специалисты предприятия ведут непрерывную работу по модернизации системы, учитывая пользовательский опыт и развитие самих беспилотников.

Линейка устройств "Серп" способна "увидеть" беспилотники-нарушители в секторе 360 градусов и позволяет глушить одновременно несколько каналов связи. Это обеспечивает защиту объектов от атак одновременно нескольких беспилотников, в том числе летящих с разных сторон. Оборудование отличается возможностью работы по секторам 90 градусов с независимыми режимами работы. Это позволяет при необходимости использовать во время работы комплекса другие беспилотники, например, для мониторинга сетей ЛЭП или трубопроводов.

НИИ "Вектор" - одно из ведущих предприятий России по разработке и производству продукции в области радиотехники и радиоэлектроники. Основано в 1908 году. С 2009 года входит в концерн "Вега". Занимается разработкой и производством различных систем обнаружения и противодействия БПЛА, также среди разработок - система обеспечения орнитологической безопасности полетов и комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин".