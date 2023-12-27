ЦБ РФ объединит функции по управлению данными и совершенствованию бизнес-процессов

Это решение позволит повысить эффективность внедрения современных технологий и искусственного интеллекта в работу Банка РФ, объяснили в регуляторе

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Банк России консолидирует функционал по управлению данными и совершенствованию своих бизнес-процессов в едином подразделении с 15 января 2024 года. Это следует из пресс-релиза регулятора.

"С 15 января 2024 года Банк России консолидирует функционал по управлению данными и совершенствованию своих бизнес-процессов в едином подразделении. Такое решение принято советом директоров Банка России. Вопросы, связанные с управлением данными, а также функции по проектному и процессному управлению в Банке России будут объединены с 15 января 2024 года в департаменте данных, проектов и процессов. Это решение позволит повысить эффективность внедрения современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, в бизнес-процессы Банка России", - говорится в сообщении банка.

Департаменту небанковского кредитования будут переданы функции по регулированию и надзору в системе кредитной информации. Консолидация функций будет способствовать более эффективному развитию рынка.

Также ЦБ уточнил, что департамент управления данными и департамент проектов и процессов будут упразднены в структуре регулятора с 27 апреля 2024 года. Директор департамента управления данными Алексей Луковников принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост 29 декабря 2023 года.