Доля РФ в мировой торговле пшеницей в этом сельхозсезоне может вырасти до 25%

Как отмечается в обзоре Института конъюнктуры аграрного рынка, экспорт зерна в первой половине сезона может достичь исторически максимального показателя 36,7 млн тонн

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Доля России в мировой торговле пшеницей в текущем сельскохозяйственном сезоне (июль 2023 года - июнь 2024 года) может возрасти до 25% с 22% в прошлом сезоне. Об этом сообщается в обзоре Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

"Ожидаемая рекордная доля России в мировой торговле пшеницей - 25% (22% годом ранее). Для сравнения - доля ЕС составляет 11%, США и Канада, вместе взятые - 20%, Австралия, Аргентина и Украина суммарно - 22%", - говорится в обзоре.

По оценке ИКАР, экспорт зерна в первой половине сезона (июль-декабрь) может достичь исторически максимального показателя 36,7 млн тонн (29,8 млн тонн годом ранее), включая 26,9 млн тонн пшеницы (23,8 млн тонн годом ранее), 4,4 млн тонн ячменя (3,3 млн тонн за аналогичный период прошлого сезона), 2,7 млн тонн кукурузы (1,2 млн тонн годом ранее).

В обзоре отмечается, что несмотря на ожидаемый рекордный экспорт зерна из России в текущем сезоне, конечные запасы зерна к концу июня 2024 года могут составить порядка 21 млн тонн.

"Максимальные начальные запасы и близкий к рекордному валовой сбор зерновых в стране обеспечивают исторически высокий экспортный потенциал, так что экспорт может достичь отметки 67 млн тонн без учета продуктов переработки, что на 5 млн тонн выше показателей предыдущего рекорда сезона 2022/2023. В том числе пшеницы может быть экспортировано более 51 млн тонн (48 млн тонн годом ранее), ячменя - 6 млн тонн (5,5 млн тонн), кукурузы - 7 млн тонн (5,5 млн тонн)", - отмечается в обзоре ИКАР.