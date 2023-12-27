27 декабря, 09:10
Военная операция на Украине

ФТС с начала года передала на нужды СВО конфискованные товары на 520 млн рублей

К ним относятся автомобильная техника, строительные материалы и амуниция, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Таможенные органы передали с начала года на нужды специальной военной операции конфискованное имущество на сумму 520 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

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"С начала 2023 года таможенные органы передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на сумму более 520 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Всего, по данным ФТС, передано имущество по 2 160 товарным позициям. Это автомобильная техника, строительные материалы, амуниция, технические и дезинфицирующие средства, табачные изделия. 

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