Кабмин продлил до конца 2025 года запрет на вывоз некоторых товаров и оборудования

При этом экспортные ограничения не будут распространяться на образцы медицинских изделий, ранее ввезенные в РФ для госрегистрации

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования продлевается на два года, до 31 декабря 2025 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Экспортное ограничение распространяется в том числе на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла", - говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств Евразийского экономического союза.

При этом документом предусматривается, что экспортные ограничения не будут распространяться на образцы медицинских изделий, ранее ввезенные в РФ для госрегистрации. Запрет также не будет действовать в отношении холодильного оборудования, отдельных видов насосов и ряда категорий судов.

Помимо этого, смягчаются ограничения на вывоз товаров системообразующими организациями и их "дочками". Решение об экспорте товаров этими компаниями будет принимать правительство на основании предложений профильных министерств и ведомств.

Перечни товаров и оборудования, которые временно запрещены к вывозу из страны, были определены кабмином в марте 2022 года. Решение было принято во исполнение указа президента РФ Владимира Путина, оно необходимо для защиты внутреннего рынка.