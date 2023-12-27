ЦБ с 1 марта ужесточит требования к ипотеке

Регулятор указал на существенное ухудшение стандартов ипотечного кредитования на фоне быстрого роста выдач кредитов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Банк России принял решение с 1 марта 2024 года повысить для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.

Регулятор указывает на существенное ухудшение стандартов ипотечного кредитования на фоне быстрого роста выдач кредитов, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

"Банк России повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан", - указано в сообщении.

Надбавки к коэффициентам риска будут повышены по кредитам, выдаваемым гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).

Причины повышения

В ЦБ подчеркнули, что в ипотечном кредитовании наблюдается существенное ухудшение стандартов кредитования на фоне быстрого роста кредитования. "За два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в третьем квартале 2023 года. Кредиты для приобретения жилья с низким (до 20%) первоначальным взносом достигли 50% от всех ипотечных выдач", - пояснил регулятор.

Также в Банке России отметили, что широкое использование льготных программ на новостройки привело к значительному росту цен на первичном рынке и отрыву их от вторичного рынка. Так, разница в ценах в среднем по стране достигла 42%. При этом если заемщику потребуется продать заложенное жилье, его цена окажется существенно ниже, чем при покупке, и может не покрыть величину долга заемщика в случае низкого первоначального взноса, указал ЦБ.

Регулятор также отметил, что с 1 октября 2023 года Банк России уже существенно повысил макропруденциальные надбавки по ипотечным кредитам в сегментах с низким первоначальным взносом и высоким значением ПДН. "Вместе с повышением с 20 сентября 2023 года требований к первоначальному взносу по государственным ипотечным программам (с 15% до 20%) это привело к тому, что доля кредитов с первоначальным взносом до 20% в выдачах значительно сократилась: с 50% в третьем квартале до 15% в октябре - ноябре 2023 года. Однако доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, остается высокой - около 50%", - указал ЦБ.

Вместе с тем постепенно растет доля ипотечных кредитов, где заемщики могли использовать для первоначального взноса необеспеченные потребительские кредиты. "Это создает риски чрезмерной долговой нагрузки граждан и снижения качества портфеля для банков", - подчеркнул регулятор.

О возможных смягчениях

Повышение макропруденциальных надбавок будет способствовать улучшению стандартов кредитования и более сбалансированным темпам роста ипотеки, считают в ЦБ.

"В случае стабилизации ситуации и возврата кредитных организаций к более консервативным стандартам кредитования Банк России будет готов смягчить требования по макропруденциальным надбавкам в ипотеке", - заключил регулятор.