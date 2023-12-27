Новак рассказал о росте доли электромобилей в мировых продажах

Их доля по итогам в 2023 года достигла 10-15%, отметил вице-премьер

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что электромобили - это большой вызов автомобилям с двигателем внутреннего сгорания. Их доля в продажах растет - по итогам года 10-15% от всех проданных в мире автомашин пришлась на электрические.

По оценкам, которые привел вице-премьер в интервью телеканалу "Россия-24", во всем мире сегодня используются примерно 1,5 млрд легковых автомобилей, 100 млн из которых относятся к электрическим.

"Хотя ежегодно доля их в продажах растет, по итогам этого года продажи автомобилей с электродвигателем составят порядка 10-15% от общего объема. Раньше это были совершенно другие цифры, гораздо более низкие. Темпы будут расти", - сказал Новак.