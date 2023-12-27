ЕЭК продлила на два года нулевую ввозную таможенную пошлину на фосфаты

Мера способствует обеспечению загрузки производственных мощностей по выпуску минеральных удобрений в условиях ограниченных объемов производства фосфатов на территории союза, отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила на два года нулевую ставку ввозной таможенной пошлины в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на отдельные виды фосфатов. Об этом говорится в пресс-релизе комиссии.

"Мера способствует обеспечению загрузки производственных мощностей по выпуску минеральных удобрений в условиях ограниченных объемов производства фосфатов на территории Евразийского экономического союза", - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования, его действие будет распространяется на правоотношения, возникшие с 5 января 2024 года.

Действующая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении указанных видов сырья составляет 5% от таможенной стоимости. В соответствии с решением коллегии комиссии от 12 января 2021 г. № 2 и решением совета комиссии от 14 сентября 2021 г. № 80 с 5 января 2021 г. по 4 января 2024 г. применяется временная ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости.