Мизулина сообщила о начале ФНС проверки актрисы и блогера Ивлеевой

По словам главы "Лиги безопасного интернета", проверка "имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России проводит проверку актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой после проведения вечеринки в столичном клубе "Мутабор", гости которой пришли "практически голыми", что вызвало общественный резонанс, сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

"ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела", - написала она в своем Telegram-канале.

О вечеринке

В Сети вечеринка вызвала неодобрение. Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в ряде материалов с "голой вечеринки" Ивлевой, размещенных в сети. Депутат также отметил, что регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой такого контента. В ведомстве эту информацию подтвердили.

Ивлеева записала видеообращение, в котором принесла извинения перед обществом и перед всеми гостями. По ее словам, все вырученные средства от продажи билетов во второй день она отправит в благотворительные организации. Лефортовский суд счел, что мероприятие было направлено на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Вечеринка прошла в ночь на 21 декабря в столичном клубе "Мутабор". Ее гостям предлагалось прийти "практически голыми". Помимо Филиппа Киркорова мероприятие посетили артисты Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.