Экспорт услуг в РФ компании "Белэнергоремналадка" в 2023 году составит более чем $2 млн

По словам гендиректора ОАО "Белэнергоремналадка" Сергея Крамаренко, Россия выступает на внешнем рынке основным партнером предприятия

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Белорусское предприятие "Белэнергоремналадка" получило крупные заказы на ремонт энергооборудования на объектах в России в 2024 году, экспорт услуг в РФ по итогам уходящего года составит более чем $2 млн. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Белэнергоремналадка" Сергей Крамаренко в интервью агентству "Минск-новости".

"Не с пустым экспортным портфелем вступаем на российский рынок и в 2024 год. Получен крупный заказ на ремонт оборудования основного производства наших постоянных заказчиков ПАО "Северсталь" и филиала ПАО "Юнипро" Смоленская ГРЭС. В предконтрактной проработке находятся несколько других проектов", - сказал Крамаренко. По его словам, Россия выступает на внешнем рынке основным партнером предприятия, в нынешнем году экспорт услуг в эту страну оценивается "в более чем $2 млн".

Гендиректор отметил, что в настоящее время на стадии реализации находится дорожная карта создания на базе ОАО "Белэнергоремналадка" сервисного центра по обслуживанию оборудования газотурбинных установок в сотрудничестве с российскими компаниями, в перспективе планируется полное импортозамещение услуг шеф-инженерного персонала заводов-изготовителей при выполнении инспекций газовых турбин.

По словам Крамаренко, "Белэнергоремналадка" в 2022 году в качестве генерального подрядчика осуществила первый планово-предупредительный ремонт оборудования первого энергоблока БелАЭС, в 2023 году успешно провела второй планово-предупредительный ремонт, выполняя работы в зонах свободного и контролируемого доступа. "В 2024 году будем осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования обоих энергоблоков, включая зоны контролируемого доступа, - сказал Крамаренко. - На Белорусской АЭС создан участок, персонал которого непосредственно принимал участие в строительстве атомной электростанции". По его словам, в перспективе планируется открыть филиал для выполнения работы с наименьшим привлечением сторонних организаций. "Это для нас приоритетное направление деятельности", - сказал гендиректор.

ОАО "Белэнергоремналадка" - крупнейшая организация Белоруссии, оказывающая весь спектр услуг по ремонту, монтажу, наладке и обслуживанию оборудования на объектах энергетики в республике и за рубежом.