На Украине вывели в ремонт пять блоков ТЭС

В "Укрэнерго" не уточнили, о каких именно ТЭС идет речь

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пять блоков теплоэлектростанций (ТЭС) выведены в ремонт на Украине за сутки. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"В течение суток в аварийный ремонт вышли 3 блока на тепловых электростанциях, еще 2 блока выведены в текущий ремонт", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В "Укрэнерго" не уточнили, о каких именно ТЭС идет речь.

В компании также информировали, что общий уровень потребления электроэнергии на Украине остается высоким, несмотря на ощутимое потепление, и призвали жителей потреблять электроэнергию экономно. "Импорт электроэнергии осуществляется на протяжении почти всех суток из Словакии, Польши, Румынии и Молдовы", - добавили в "Укрэнерго".