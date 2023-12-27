"Фосагро" в 2023 году увеличила экспорт удобрений до 8,7 млн тонн

Компания также практически остановила поставки в страны Северной, Восточной Европы и Прибалтики, но нарастила отгрузки в Южную и Западную Европу, на Балканы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Производитель удобрений "Фосагро" по итогам 2023 года увеличил экспорт до 8,7 млн тонн, перераспределял поставки из Азии в Латинскую Америку и на 18% нарастил продажи в ближнее зарубежье, сообщил глава компании Михаил Рыбников.

Он отметил также, что "Фосагро" в 2023 году поставила исторический рекорд выпуска агрохимической продукции, однако абсолютных цифр компания не приводит.

"Предварительные данные также показывают рост экспорта до 8,7 млн тонн, при этом по азотным минеральным удобрениям наблюдается рост экспорта на 6,5%, по кормовым фосфатам - на 8,7%", - приводит пресс-служба компании его слова. Основными направлениями сбыта остаются Латинская Америка, Азия, Африка, при этом компания отмечает перераспределение около 1 млн тонн поставок от Индии и других стран Азии в сторону Латинской Америки в связи с восстановлением спроса Бразилии и более благоприятной ценовой и логистической конъюнктурой на латиноамериканском направлении.

Также "Фосагро" практически остановила поставки в страны Северной, Восточной Европы и Прибалтики, но нарастила отгрузки в Южную и Западную Европу, на Балканы. "Общие объемы поставок в Европу остались в пределах 2 млн тонн, то есть на уровне 2022 года (но на треть меньше объемов предыдущих лет, когда экспорт в Европу достигал 2,8-3 млн тонн)", - уточнил Рыбников.

Поставки странам Африки превысили в 2023 году 550 тыс. тонн. "Стремительно растут поставки в ближнее зарубежье - сразу на 18%. На долю дружественных государств в 2023 году приходилось почти 75% от всего экспорта против 70% в 2022 году", - сказал глава компании.