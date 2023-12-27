Резидент ТОР "Якутия" вырастил 2,4 тыс. тонн овощей в 2023 году в условиях вечной мерзлоты

Тепличный комплекс "Саюри" возведен при финансовой поддержке организации развития ВЭБ.РФ и реализован с применением инновационных решений

ТАСС, 27 декабря. Круглогодичный тепличный комплекс "Саюри", работающий в условиях вечной мерзлоты и экстремально низких температур в Якутии, выполнил годовой план по выращиванию 2,4 тыс. тонн овощей. На производстве побывали помощник президента РФ Максим Орешкин и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"Генеральный директор агрокомплекса "Саюри" Сергей Балнайтис проинформировал, что в 2023 году план производства овощной продукции составляет 2 440 тонн - к концу года он будет исполнен на 100%. Предприятие в первую очередь снабжает свежей продукцией детские сады, школы, больницы, другие социальные учреждения", - сообщили в пресс-службе.

Уникальный тепличный комплекс "Саюри" возведен при финансовой поддержке организации развития ВЭБ.РФ. Проект был реализован с применением инновационных решений, позволивших обеспечить высокую круглогодичную урожайность в условиях сверхнизких температур Якутии в зоне вечной мерзлоты. Комплекс "Саюри" обеспечивает до 25% потребности населения города Якутска в свежих овощах. В теплицах в основном выращиваются огурцы, томаты, зелень. Кроме того, агрономы и сотрудники теплицы постоянно работают над расширением ассортимента продукции, проводят различные эксперименты, в том числе по выращиванию папайи и дыни.

Компания является резидентом территории опережающего развития "Якутия".