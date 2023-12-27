Прирост организаций общепита в 2023 году вдвое превысил прошлогодний показатель

Их общее количество выросло на 5 088, рассказали в "Контур.Маркете"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Число организаций в сфере общепита в России за два года выросло почти на 10%. При этом прирост в 2023 году оказался в два раза выше, чем в 2022 году, это связано, в том числе с ростом внутреннего туризма, следует из результатов исследования "Контур.Маркета", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"За 2022 год общее количество организаций общепита выросло на 5 088, то есть на 2,91% по сравнению с 2021 годом. А за 2023 год (декабрь - неполный) число организаций увеличилось на 12 005, то есть на 6,68% по сравнению с 2022 годом. За два года рост зарегистрированных организаций общепита составил 9,8%", - говорится в исследовании.

Эксперт системы сервисов "Контур.Маркет" для автоматизации общепита Екатерина Березовик пояснила, что рост числа зарегистрированных организаций связан, в том числе с ужесточением законодательства - работать "в серую" стало сложнее. В 2023 году, отмечает эксперт, замедлился рост ликвидаций бизнеса и в то же время фиксируется рост внутреннего туризма, где рестораны и кафе являются одним из самых доступных видов отдыха. Рестораны составляют 78,53% от всех организаций общепита - эта доля не меняется в течение двух лет, доля кафе - 15,86%, баров - 5,61%. В 2023 году число организаций общепита, где предлагают алкогольные напитки, растет пропорционально всему рынку.

"Законодательные требования к общепиту становятся более жесткими, стало сложнее работать по серым схемам. Например, в 2023 году ввели маркировку молочной продукции и воды, для соблюдения норм нужны кассы и программное обеспечение для них. Этот тренд продолжится и в 2024 году. Мы видим, как спрос на кассы увеличивается. На увеличение числа организаций отчасти могло повлиять присоединение новых территорий", - поясняет Березовик.

Динамика по регионам

В Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской и Свердловской областях в 2023 году регистрировали меньше организаций общепита, чем в 2022 году. Снижение в среднем составляет 5%, максимум у Ленинградской области - 12%, в январе 2022 количество организаций здесь составляло 2 162, в декабре 2023 года - 2 520. При этом общее число заведений в этих регионах растет год от года.

В некоторых регионах, напротив, стали на 2-3% чаще регистрировать организации. Например, в Краснодарском и Красноярском крае, Московской, Новосибирской, Тюменской и Челябинской областях и в Татарстане. Максимум показал Красноярский край - 16,7% по сравнению с 2022 годом, в январе 2022 года в регионе было 3 050 организаций, к декабрю 2023 года стало 3 419.

"По нашим прогнозам, в 2023 году россияне потратят порядка 3 трлн руб. на заказы в российских заведениях. Такой прогноз основан на данных "Контура" за неполный 2023 год и на сведениях Росстата о том, что за первое полугодие в общепите потрачено 1,4 трлн руб. Для сравнения: траты россиян на заведения 2020 году составили 1,4 трлн руб., в 2021 - 1,9 трлн, а в 2022 - 2,9 трлн. Это связано не только с повышением отпускных цен, но и с тем, что спрос постепенно растет", - сказала Березовик.