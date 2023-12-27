Премьер Белоруссии считает позитивными для экономики страны итоги 2023 года

Роман Головченко при этом признал, что уходящий год был непростым

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко назвал неплохими экономическими итоги уходящего года с учетом продолжающего внешнего давления на страну.

"Темпы экономического роста у нас складываются выше мировых, прогнозируем, что валовый внутренний продукт вырастет на 3,8%. Это неплохие результаты с учетом того экономического давления, которое на нас оказывается", - заявил глава правительства на церемонии вручения государственных наград. Видеофрагмент его выступления распространила пресс-служба правительства.

Головченко признал, что уходящий год был непростым. "По-другому и быть не могло. Вы все видите, какие турбулентные процессы проходят и по периметру нашего государства, и в целом в мире. Но сегодня надо сказать, что и проверку этого года мы выдержали с достоинством", - сказал премьер.

Он обратил особое внимание на наметившуюся интенсификацию инвестиционной деятельности в стране. "За 11 месяцев этого года темпы роста инвестиций в основной капитал вырос на 14% к аналогичному периоду прошлого года", - уточнил Головченко. Он также считает важным, что "внешняя торговля является сбалансированной". "Мы имеем положительное сальдо внешней торговли около $700 млн", - проинформировал премьер. По его словам, "это (положительное сальдо - прим. ТАСС) не оказывает давления на наш платежный баланс, золотовалютные резервы". "Здесь все стабильно", - заверил Головченко. Он также отметил, что "вклады граждан и организаций в банках прирастают, что говорит о доверии к национальной валюте - белорусскому рублю". "Также об этом говорит и то, что стремительно меняется баланс вкладов с валютных на рублевые", - сказал премьер Белоруссии.