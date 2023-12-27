Дуда заблокировал выделение средств Польскому телевидению

Глава государства назвал решение кабмина отправить в отставку руководство телеканала "неприкрытым нарушением конституции"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда внес в Сейм (нижнюю палату парламента) свой проект госрасходов на 2024 год, заблокировав в нем выделение 3 млрд злотых (около $750 млн) на нужды государственного телеканала Telewizja Polska (Польское телевидение). Об этом сообщила агентству РАР руководитель президентской канцелярии Гражина Игначак-Бандых.

"Мы вносим в Сейм президентский проект бюджета с прибавками для учителей, но без 3 млрд злотых для нелегально захваченного общественного телевидения", - сказала она.

На прошлой неделе министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич, назначенный новым премьер-министром Дональдом Туском, уволил руководителей Telewizja Polska и польского информационного агентства Polska Agencja Prasowa (РАР), поставив на их места своих кандидатов. С этими решениями не согласилась бывшая правящая партия "Право и справедливость" (ПиС), сторонники которой ранее контролировали эти государственные СМИ, потребовав вынести Сенкевичу вотум недоверия. Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация, когда руководителями Telewizja Polska считают себя одновременно несколько человек.

23 декабря Дуда наложил вето на проект финансирования государственных СМИ, предложенный правительством Туска и предусматривавший выделение 3 млрд злотых для Telewizja Polska. Решение кабинета Туска отправить в отставку руководство телеканала он назвал "неприкрытым нарушением конституции".