Британия отказалась возвращаться к единицам измерения имперского периода после Brexit

Против возвращения к фунтам и унциям вместо килограммов и граммов высказались 98,7% опрошенных

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании не будут возвращаться к единицам измерения имперского периода после выхода из состава Евросоюза. Об этом сообщило министерство по делам бизнеса и торговли Соединенного Королевства по итогам консультативного опроса.

Как говорится в заявлении ведомства, 98,7% опрошенных высказались против возвращения к фунтам и унциям как единицам измерения вместо килограммов и граммов. Всего в консультациях приняли участие чуть более 100 тыс. человек.

Великобритания начала постепенно переходить на общеевропейские единицы измерения после вступления в Европейское экономическое сообщество в 1973 году, которое впоследствии трансформировалось в ЕС в его нынешнем виде. Продавцы в Соединенном Королевстве имели возможность продолжать использовать фунты и унции, однако только при обязательном упоминании веса в килограммах и граммах на более видном месте на упаковке товара.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, активно выступавший за Brexit, заявлял, что после выхода из ЕС британский бизнес сможет самостоятельно выбирать наиболее удобную для себя систему измерения. В этой связи в прошлом году правительство королевства запустило общественные консультации по вопросу возвращения к прежним единицам измерения. Результаты опроса показали, что подавляющее большинство британцев не хотят снова переходить на фунты (0,45 кг) и унции (28,3 г).

В то же время министерство по делам бизнеса и торговли Великобритании заявило, что внесет изменения в законодательство с целью разрешить продажу вина в бутылках емкостью 568 мл (одна пинта). Как напомнила газета The Times, экс-премьер Уинстон Черчилль (1874-1965) говорил, что именно пинта шампанского идеально подходит для "двоих за обедом и одного за ужином".

О Brexit

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против - 48,1%. После нескольких лет переговоров Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года.

1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов.