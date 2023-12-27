МИД РФ: Боррель заявлениями об угрозе из России смещает фокус с проблем в экономике Европы

По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, европейские власти умалчивают, что кризис в регионе является результатом недальновидной политики нынешнего руководства ЕС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявлениями о российской угрозе отвлекает внимание от экономических проблем в европейских странах в преддверии выборов в Европарламент в 2024 году. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, эти слова Борреля являются заявлениями "малограмотного человека, который очевидно исповедует элементы расистской и националистической идеологии".

"Сейчас раскручивание тезиса об угрозах с Востока используется еще и для отвлечения внимания в преддверии выборов 2024 года в Европарламент, в отдельных странах ЕС. А от чего внимание населения отвлекают? От насущных проблем - стагнация экономики, да ее разрушение в целом ряде стран Европейского союза, падение доходов, энергодефицит, рекордная инфляция, нарастающая внутриполитическая нестабильность, жутчайшая ситуация с внутренней разобщенностью, с опять же проявлениями нацизма, расизма внутри собственных стран", - указала Захарова.

При этом, подчеркнула представитель российского дипведомства, европейские власти умалчивают, что кризис в регионе является результатом недальновидной политики нынешнего руководства ЕС. "Наибольшую опасность для Европы представляет не Россия, как пытается подать Боррель, а тот самый Брюссель с его евробюрократами и непосредственно такие персоналии, как Боррель и [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен", - заключила дипломат.