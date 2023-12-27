Иранский банк открыл первый за пять лет зарубежный аккредитив для ввоза товаров из РФ

Его сумма составляет около $18,8 млн, сообщило агентство Tasnim

ДУБАЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Иранский банк Sepah открыл первый после восстановления США санкционного режима против исламской республики зарубежный аккредитив для импорта товаров из России. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Центральный банк Ирана.

Сумма аккредитива составляет €17 млн (около $18,8 млн), указывает агентство. Он будет использоваться для импорта товаров из России с применением отсроченных платежей. Как отмечает Tasnim, это первый зарубежный аккредитив Ирана, открытый после одностороннего выхода Вашингтона в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и объявления экс-президентом США Дональдом Трампом "политики максимального давления" на исламскую республику.

Аккредитив - это банковская услуга, при которой финансовая организация выступает в качестве посредника и помогает проводить безопасные сделки. Покупатель вносит деньги и передает аккредитив продавцу, который, чтобы получить оплату за товар или услугу, выполняет установленные договором условия и предоставляет в банк подтверждающие документы.

26 декабря агентство ISNA сообщило, что председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин вылетел в Москву с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого он намерен встретиться с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. В иранскую делегацию также вошли директора двух национальных банков.