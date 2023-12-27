Захарова заявила, что Армения получает значительные дивиденды от участия в ЕАЭС

Как добавила официальный представитель МИД РФ, экономические показатели республики продолжают расти высокими темпами

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Экономические показатели Армении продолжают расти высокими темпами, Ереван получает значительные дивиденды от участия в ЕАЭС. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Из года в год наблюдаются высокие темпы роста экономических показателей самой Армении. Мы видим, что Ереван получает значительные дивиденды от своего участия в союзе, несмотря на некоторые неоднозначные заявления представителей республики, мы с нашими армянскими партнерами, равно как и с остальными государствами - членами ЕАЭС, выстраиваем конструктивный деполитизированный диалог", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о председательстве Армении в ЕАЭС в 2024 году.

Дипломат также отметила заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге, о нацеленности Еревана на выполнение задач в рамках ЕАЭС в среднесрочной и долгосрочной перспективах. По ее словам, Россия поддерживает настрой своих партнеров на "дальнейшую плодотворную работу, направленную на укрепление и развитие Евразийской экономической интеграции".