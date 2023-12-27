В России в 2023 году открыли 43 месторождения нефти и газа

Суммарные запасы там составляют 43 млн тонн нефти и 145 млрд куб. м газа, сообщил глава Роснедр Евгений Петров

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Компании в этом году открыли в России 43 месторождения углеводородов с суммарными запасами 43 млн тонн нефти и 145 млрд куб. м газа, сообщил глава Роснедр Евгений Петров на пресс-конференции.

"В части углеводородного сырья могу сказать, что этот год был очень благоприятный. Мы впервые за какой-то период перешагнули эту планку - в этом году мы открыли 43 месторождения по углеводородному сырью, суммарные запасы составили 43 млн т по нефти, 145 млрд куб. м по газу и 24 млн т по конденсату", - сказал он.

По словам Петрова, это хороший показатель на фоне разработки компаниями уже развитых регионов добычи. "Это значимый результат, потому что в последние годы компании сфокусированы уже в развитых регионах, прежде всего в Западной Сибири и Поволжье, и все компании спускаются на более глубокие горизонты и ставят их на баланс", - отметил он.

По твердым полезным ископаемым компании фокусируются на разведке дефицитных полезных ископаемых, добавил Петров.