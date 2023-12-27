Он является полностью импортозамещенным аналогом "Ласточки"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Первый полностью импортозамещенный аналог "Ласточки" - электропоезд "Финист" - совершит первый рейс 28 декабря. Об этом говорится в сообщении Свердловской железной дороги.

"28 декабря на сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещенный аналог "Ласточки", - говорится в сообщении.

Четыре машины серии ЭС104, произведенные на заводе "Уральские локомотивы", выйдут на маршруты на Свердловской железной дороге. Всего в настоящее время на СвЖД пришло восемь "Финистов", еще четыре ожидаются до конца года, говорится в сообщении.

В компании добавили, что первый "Финист" торжественно отправится от платформы вокзала Екатеринбурга, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский. Перевозчик - АО "Свердловская пригородная компания".

Новый электропоезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области. С января планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье, отметили в компании.

Об электропоезде

ЭС104 - новый российский электропоезд постоянного тока, который соответствует современным требованиям по безопасности и комфорту. Он оснащен отечественным тяговым оборудованием, позволяющим достигать скорости до 160 км/ч и эффективно использовать энергию при торможении. Пятивагонный состав поезда предлагает 416 сидячих мест, с USB-розетками для зарядки устройств, увеличенное количество санитарных модулей, включая пеленальные столики, а также места и подъемники для инвалидных колясок. Вагоны также оснащены системой микроклимата и обеззараживания воздуха.

ЭС104 выпускается на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме, далее планируется использовать данную модель в качестве базовой платформы для создания нового поколения скоростных электропоездов, включая двухсистемные и гибридные модификации с автономной тяговой батареей.