МИД Индии заявил, что торговля с РФ находится на историческом уровне

Торговый оборот в 2023 году ожидается на уровне более $50 млрд, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Двусторонняя торговля РФ и Индии находится на историческом уровне, торговый оборот в 2023 г. превысит $50 млрд. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в российской столице.

"Сегодня мы оценили факт, что наша торговля находится на самом высоком уровне, мы перешли показатель прошлого года. Более $50 млрд мы ожидаем в этом году", - сказал он.

"Важно, что торговля более сбалансированная, устойчивая", - добавил индийский министр.