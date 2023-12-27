В Новосибирске запустят инжиниринговый центр для разработки отечественных станций 6G

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь отметил, что одна из главных задач - это разработка собственных базовых станций сотовой связи нового поколения

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Инжиниринговый центр для разработки отечественных базовых станций сотовой связи 5G и 6G планируется открыть в Новосибирске на базе Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) совместно с группой компаний Yadro - производителем IT-оборудования. Запуск ожидается в первом квартале 2024 года, рассказал в пресс-центре ТАСС министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

"СибГУТИ также договорились о создании здесь [в Новосибирске] инжинирингового центра с крупнейшей компанией Yadro в Российской Федерации, тоже планируем здесь развивать не только компетенции в сфере серверного оборудования, но и станций 5G, 6G - то есть новых направлений высокотехнологичного производства", - сказал Цукарь.

По словам министра, одна из главных задач, которая перед страной - это разработка собственных отечественных базовых станций сотовой связи нового поколения. СибГУТИ выбран в качестве площадки для размещения центра, так как располагает профильными кафедрами, специалистами и технологическим наработками, в частности по технологиям 5G. "Я думаю, что в первый квартал [2024 года] будет уже фактическая реализация", - сказал министр.

Ранее Минцифры РФ сообщало, что активное развертывание сетей формата 5G на отечественных базовых станциях начнется в крупных городах РФ с 2026 года. В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что правительство дополнительно направит около 3,5 млрд рублей на выпуск базовых станций для облегчения операторам перехода к сетям 5G.

Инжиниринговый центр будет представлять собой комплекс лабораторий, в которых будет создаваться и тестироваться новое оборудование, в планах также открыть производственные площадки на территории Новосибирской области.