Песков сообщил о переносе совещания по развитию Петербургской агломерации на конец января

Изначально оно было запланировано на 26 декабря

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Совещание по развитию Санкт-Петербургской агломерации, изначально запланированное на 26 декабря, решено перенести на конец января. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совещание перенеслось на последнюю декаду января. Потому что вчера уже после двух часов ночи было невозможно его проводить", - сказал Песков.

Он отметил, что тема достаточно серьезная. По его словам, планируется "объемное совещание". "Очень важный город и пригороды, агломерация, большие проекты развития, которые требуют серьезного обсуждения и с городскими властями, и с федеральным уровнем. Поэтому решили перенести", - уточнил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что "продолжится подготовка к этому совещанию и оно состоится ближе к концу января".