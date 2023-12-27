В Подмосковье планируют создать пять новых индустриальных парков и ОЭЗ

Индустриальные парки будут расположены в Жуковском, Дмитрове, Одинцове, а также Ленинском и Раменском округах

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Особую экономическую зону "Большой Серпухов", а также пять индустриальных парков планируется создать в Московской области. Новые площадки позволят суммарно привлечь около 138 млрд рублей инвестиций и создать свыше 60 тыс. рабочих мест, сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В следующем году мы будем расширять количество точек притяжения для бизнеса. Мы будем создавать новые индустриальные парки. Будет пять новых индустриальных парков, они будут государственными. <...> Также создадим еще одну особую экономическую зону в Серпухове", - сказала Зиновьева на пресс-конференции в ТАСС.

Она добавила, что благодаря запуску новых индустриальных парков будет создано около 58 тыс. вакансий. Предполагается, что объем инвестиций составит почти 130 млрд рублей. Плановые показатели проекта ОЭЗ - 3 тыс. новых рабочих мест и 8 млрд рублей привлеченных инвестиций.

Как уточняется в презентации к выступлению зампреда, индустриальные парки будут расположены в Жуковском, Дмитрове, Одинцове, а также Ленинском и Раменском округах. Особая экономическая зона будет называться "Большой Серпухов".

По словам Зиновьевой, в индустриальных парках Подмосковья создается вся необходимая инфраструктура для развития инвестпроектов. В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона добавили, что новые площадки будут сделаны так, чтобы бизнес мог зайти уже в готовые производственные боксы. Также рассматривается возможность строительства колледжей в индустриальных парках Подмосковья.

В Московской области в настоящее время функционируют 69 индустриальных парков, заполняемость которых превышает 86%. Также в Подмосковье действуют пять особых экономических зон и 19 технопарков. Совокупно на всех площадках насчитывается почти 2,3 тыс. резидентов, создано более 94 тыс. рабочих мест.