Эксперты считают, что доля ЕС в экспорте российской нефти не превысит 8%

К концу 2024 года она может обнулиться, полагают аналитики

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Доля Европы в поставках Россией нефти по итогам 2024 года не превысит 8%, а к концу года может упасть до нуля, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, нефть из РФ в этом году в основном будет направляться в Азию, однако аналитики ждут роста продаж и странам Африки, а также Латинской Америки.

"Я думаю, что в 2024 году ситуация не изменится - свыше 80% российской нефти будет направляться в Китай и в Индию. Доля ЕС к концу 2024 года может упасть до нуля: я не думаю, что по итогам года поставки нефти в ЕС из России будут выше 18-20 млн тонн, то есть будут составлять менее 8% российского экспорта", - сказал заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Кто будет покупать российскую нефть

По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, структура российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2024 году сохранится: основные потоки, как и в 2023 году, пойдут в Индию и Китай, но существует возможность некоторого увеличения поставок в Африку, а также в прочие страны Азии.

В свою очередь, аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко считает, что в 2024 году Россия будет поставлять около 90% нефти в Китай, Индию, Малайзию и Турцию. "Ключевыми странами для экспорта нефти и нефтепродуктов, по всей видимости, останутся страны Азии: Китай, Индия, Турция, Малайзия, Южная Корея, Сингапур. Вполне возможно, что увеличится доля африканских стран - это Марокко, Тунис, Ливия, Египет, Того, Сенегал. В перспективе могут быть более широко освоены рынки стран Латинской Америки", - отметил он.

По словам Дудченко, Европа уже сократила свою долю в российских нефтепоставках на 80-90%, однако Словакия, Болгария и Венгрия пока продолжают получать нефть из России в рамках исключения из эмбарго ЕС. Им разрешен ввоз нефти РФ и экспорт продуктов ее переработки до конца 2024 года

Доля Азии в экспорте возрастет, однако стоит следить и за другими рынками, считает партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. "Российские нефть, газ и продукты переработки постепенно укрепляются на новых рынках, экспорт постепенно диверсифицируется: увеличиваются поставки в Бразилию и Пакистан, а также новые географии в Азии. Доля Азии будет год от года расти, при этом важно обращать внимание на долю в других регионах (кроме Азии и ЕС) - частично экспортные потоки пойдут туда, а это отчасти будет индикатором успешной рыночной диверсификации, а отчасти это будут поставки в ЕС реэкспортом", - сказал он.