Лихачев сообщил, что Росатом выполнил гособоронзаказ 2023 года

Госкорпорация подтвердила статус глобального атомного лидера, добавил гендиректор Росатома

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Росатом полностью выполнил государственный оборонный заказ 2023 года. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в новогоднем видеообращении к работникам отрасли, подчеркнув также, что в 2023 году госкорпорация подтвердила свой статус глобального атомного лидера.

"По традиции уверенно и полностью выполняем гособоронзаказ", - сказал Лихачев.

Кроме того, глава атомной отрасли подчеркнул достижения госкорпорации на зарубежных рынках. "Сдали свой первый зарубежный проект с самым современным реактором ВВЭР-1200 - Белорусскую атомную электростанцию, начали новый этап масштабных строительных работ на АЭС "Пакш" в Венгрии, залили первый бетон на третьем блоке в Египте, завезли первое ядерное топливо на площадки в Бангладеш и в Турции", - перечислил Лихачев. Всем этим, отметил он, Росатом доказывает своим клиентам и партнерам, что умеет строить серийно. "Фактически мы с вами запустили международный конвейер высоких технологий в ядерной энергетике, подтверждая наш статус глобального атомного лидера", - подчеркнул гендиректор Росатома.