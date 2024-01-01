Вступил в силу закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

На зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств действие новых норм не распространяется

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Закон, приостанавливающий до 1 января 2025 года индексацию зарплат некоторых категорий госслужащих, вступил в силу.

Речь идет о приостановке индексации денежного оклада судей, помощников парламентариев (депутатов и сенаторов), госслужащих. На зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств действие новых норм не распространяется.

Изменения коснулись законов "О статусе судей в Российской Федерации", "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", "О государственной гражданской службе Российской Федерации".