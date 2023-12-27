Роснедра ожидают начало добычи на двух месторождениях лития в 2024 году

Руководитель Роснедр Евгений Петров напомнил, что в начале 2023 года были проведены два крупных аукциона на месторождения лития в Мурманской области

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Опытно-промышленная добыча на Полмостундровском и Колмозерском месторождениях лития может начаться в 2024 году, недропользователи нацелены на это. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель Роснедр Евгений Петров.

Он напомнил, что в начале 2023 года были проведены два крупных аукциона на месторождения лития в Мурманской области - Колмозерское и Полмостундровское.

"Идет очень динамичная геологоразведка, мы практически идем на грани своих возможностей, чтобы успевать за скоростью недропользователей, которые выполняют работы, - сказал он. - Они очень стремительно нацелены. Вплоть до того, что уже в следующем году перейти к опытно-промышленной добыче".

Лицензию на Колмозерское месторождения лития получила компания "Полярный литий" (совместное предприятие "Норникеля" и Росатома), а на Полмостундровское месторождение - компания "Арктический литий".