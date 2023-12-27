"Россети" модернизировали четыре магистральные линии электропередачи в Приамурье

В частности, энергетики заменили пять опор на двух линиях электропередачи, участвующих в выдаче мощности Райчихинской ГРЭС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Филиал компании "Россети" - МЭС Востока - заменил 10 опор на ЛЭП 220 кВ в Амурской области, сообщил электросетевой холдинг.

В результате обеспечена стабильность электроснабжения сельскохозяйственных предприятий региона и объектов Транссибирской железнодорожной магистрали.

В частности, энергетики заменили пять опор на двух линиях электропередачи, участвующих в выдаче мощности Райчихинской ГРЭС. Это старейшая электростанция Амурской генерации, которая обеспечивает электроэнергией потребителей области.

Еще пять новых опор специалисты МЭС Востока установили на двух ЛЭП 220 кВ, которые соединяют центры питания 220 кВ "Завитая" и "Архара" с тяговыми железнодорожными подстанциями "Ядрин/т" и "Короли/т".

По данным "Россетей", в рамках проекта использовались современные узкобазные металлические опоры из гнутого профиля, срок службы которых составляет 50 лет. Они смонтированы на свайных фундаментах, что повышает устойчивость конструкций в сложных климатических условиях Амурской области.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.