В Подмосковье в 2023 году запустили более 50 проектов импортозамещения

В частности, в рамках развития импортозамещающей промышленности в Московской области расширили производство комплектующих для металлообрабатывающих станков

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Число реализуемых в Московской области инвестиционных проектов, направленных на развитие импортозамещения, превысило 260. По итогу 2023 года в Подмосковье запустили 55 таких проектов, превысив изначальный годовой план, об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Ранее мы анонсировали 245 проектов, но так как мы не стоим на месте, копилка инвестпроектов пополняется. Сейчас это уже 265 проектов. В прошлом году мы завершили 21 проект - появился 21 новый завод или было осуществлено значительное расширение. В этом году у нас был план в 50 [проектов], мы сделали 55. То есть, даже чуть перевыполнили", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья ранее сообщали, что в этом году в рамках импортозамещения "Кондитерская фабрика "Победа" расширила производство шоколада, шоколадных конфет и батончиков, шоколадных масс и глазури. Кроме того, в рамках развития импортозамещающей промышленности в Московской области расширили производство комплектующих для металлообрабатывающих станков. Инвестиционный проект реализован на территории Одинцовского городского округа компанией "Одинцовский электромеханический завод".

Согласно презентации к выступлению зампреда, в следующем году в Московской области планируется реализовать 84 проекта импортозамещения, в 2025 году - 105. Совокупно все находящиеся на сопровождении инвестиционного блока Подмосковья инвестпроекты по импортозамещению позволят создать почти 25 тыс. рабочих мест, суммарный объем инвестиций превысит 237 млрд рублей.

По словам Зиновьевой, в числе крупных реализуемых инвестпроектов импортозамещения в Подмосковье - дизелестроение на Коломенском заводе, производство кондитерских изделий компанией "Машины сладости", производство лифтов на Серпуховском лифтостроительном заводе.