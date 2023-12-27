На Урале ввели новые производственные мощности для выпуска самолетов "Байкал"

Всего возвели три объекта новой проминфраструктуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Новые производственные мощности для выпуска самолетов "Байкал" и "Ладога" ввели в ОЭЗ "Титановая долина" в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Новые производственные корпуса для Уральского завода гражданской авиации введены в эксплуатацию на площадке "Уктус" особой экономической зоны "Титановая долина". Все построенные производственные объекты будут использоваться для выпуска отечественных моделей авиатехники: ЛМС-901 "Байкал" и ТВРС-44 "Ладога", которые станут основой малой и среднемагистральной авиации России", - говорится в сообщении.

Построили три объекта новой производственной инфраструктуры: здание инженерно-технических служб площадью 1,4 тыс. кв. м, универсальный производственный корпус площадью 6,5 тыс. кв. м, а также ангар для сервисного обслуживания и наземной технологической отработки новой авиатехники площадью 1,9 тыс. кв. м. Сейчас ведутся работы по возведению многофункционального производственного корпуса площадью более 10 тыс. кв. м, его строительство планируется завершить в 2024 году.

В департаменте отметили, что на строительство второй очереди проекта по локализации высокотехнологичного производства авиатехники из федерального бюджета выделили инфраструктурный кредит в размере 1 млрд рублей.

О самолетах "Байкал" и "Ладога"

Первый полет девятиместного легкого многоцелевого самолета "Байкал" с мотором General Electric H80-100 прошел в январе 2022 года в Свердловской области. Крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т - 1,5 тыс. км). Опытно-конструкторские работы по ТВРС-44 "Ладога" начались в 2021 году. К концу 2022 года был утвержден облик воздушного судна и завершен этап выпуска рабочей конструкторской документации. Осуществляется постройка опытных образцов самолета для проведения летных испытаний и испытаний на прочность, а также построен полноразмерный макет самолета.

Об УЗГА

Уральский завод гражданской авиации - авиапромышленное предприятие, специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов и агрегатов.