Украина с 24 февраля 2022 года получила от Запада $73,6 млрд финансовой помощи

Из них помощь за 2023 год составила $42,5 млрд, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Финансовая помощь Украине от западных партнеров с 24 февраля 2022 года составила $73,6 млрд. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"С начала войны Украина привлекла $73,6 млрд в госбюджет от международных партнеров. Из них $42,5 млрд за этот год", - написал он в Telegram-канале.

Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко сообщал, что власти страны снизили свои запросы на предоставление в следующем году внешней помощи со стороны Запада с $41 млрд до более чем $37 млрд. Также, по словам чиновника, для перевода Украины на военные рельсы нужно ограничить общественное потребление "в несколько раз".

В государственном бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит $43,5 млрд. Согласно документу, внешние заимствования страны должны составить $41 млрд. Однако высказываются опасения, что в бюджет заложено больше поступлений, чем западные партнеры готовы предоставить. В последние дни эта озабоченность еще больше усилилась в связи с тем, что в ходе состоявшегося на прошлой неделе саммита Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не одобрил пакет помощи Киеву на $61 млрд.