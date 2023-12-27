Чистая прибыль "Россетей" в 2023 году ожидается в объеме 486,54 млрд руб.

По итогам года выручка может достичь 336,38 млрд руб., рассказали в компании

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Россети" по итогам 2023 года может составить 486,54 млрд руб., следует из финансового плана компании, который сопровождает проект корректировок инвестиционной программы. Изначально план чистой прибыли был утвержден на уровне 70,1 млрд руб.

В компании пояснили ТАСС, что в финансовом плане в скорректированной инвестпрограмме по итогам 2023 года отражен показатель ожидаемой чистой прибыли с учетом переоценки стоимости акций дочерних обществ на балансе "ФСК - Россети" в связи с ростом курса акций по сравнению с началом года - исходя из текущих биржевых котировок.

В том же документе отмечается, что чистая прибыль в 2024 году прогнозируется на уровне 105,28 млрд руб.

"Показатель 2024 года, как и первоначальный план на 2023 год, не содержит результатов переоценки вложений в акции дочерних обществ, поскольку изменения курса акций неизвестны, и такая переоценка не может быть учтена при планировании финансового результата", - пояснили ТАСС в компании.

Согласно финплану, выручка группы "Россети" по итогам 2023 года может достичь 336,38 млрд руб., а в следующем году - 348,34 млрд руб.

В документе подтверждаются планы по невыплате дивидендов компанией в 2023-2024 годах. При этом на инвестиции из прибыли планируется направить 79,59 млрд руб. в 2023 году и 85,13 млрд руб. в 2024 году.

В сентябре 2022 года акционеры "Россетей" и ФСК ЕЭС одобрили консолидацию на базе ФСК. Помимо "Россетей", в рамках реорганизации к ФСК присоединились "Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ЕНЭС", "Томские магистральные сети" и "Кубанские магистральные сети".