Курские власти рассматривают возможность создания ОЭЗ на приграничной территории

По словам губернатора области Романа Старовойта, сейчас окончательного решения по этому вопросу нет

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Курской области рассматривают возможность создания особой экономической зоны по примеру одобренной президентом России Владимиром Путиным ОЭЗ в Белгородской области для помощи с восстановлением производству, пострадавшему в результате обстрелов приграничных территорий со стороны Украины. Об этом сообщил журналистам губернатор Курской области Роман Старовойт.

"После того как президент озвучил такое решение [о поддержке создания ОЭЗ в Шебекине Белгородской области], такую возможность совместно с правительством Российской Федерации, с администрацией президента мы прорабатываем, делаем расчеты. Сейчас окончательного решения в этом плане нет", - сказал Старовойт в преддверии заседания Госсовета, посвященного повышению роли и престижа педагога и наставника.

Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря поручил создать особую экономическую зону в Шебекине, регулярно подвергающемся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Глава государства отметил, что ОЭЗ поможет сохранить рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики.