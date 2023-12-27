Минсельхоз Венгрии назвал вступление Украины в ЕС угрозой интересам европейских фермеров

Глава министерства Иштван Надь заявил, что "Украина, вне зависимости от начала переговоров о вступлении, должна предпринять шаги для соответствия стандартам производства, ожидаемым в ЕС"

БУДАПЕШТ, 27 декабря. /ТАСС/. Венгрия выступает против приема Украины в Евросоюз, поскольку такой шаг нанесет большой ущерб сельскому хозяйству стран сообщества, в частности интересам европейских фермеров. Об этом заявил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь в своей статье, опубликованной в газете Magyar Nemzet.

Он считает, что "возможное вступление Украины в ЕС сопряжено с рядом рисков", представляет угрозу продовольственной безопасности и несет угрозу фермерским хозяйствам. "Киев хочет быть частью Евросоюза без необходимости соблюдать все стандарты и законы, которые должны соблюдать фермеры в странах ЕС", - написал министр, добавив, что это поставит европейских фермеров в невыгодную ситуацию по сравнению с их украинскими конкурентами.

Надь посетовал, что Еврокомиссия не анализировала последствия возможного вступления Украины в ЕС для сельского хозяйства, хотя они вытекают из имеющихся фактов. В частности, известно, что "площадь сельскохозяйственных земель на Украине составляет треть нынешней сельскохозяйственной площади ЕС". Кроме того, "почти 30% субсидий, в соответствии с общей сельскохозяйственной политикой сообщества, пойдут украинским фермерским хозяйствам". В результате субсидии для фермеров из других стран, в том числе Венгрии, существенно сократятся. Нельзя игнорировать и тот факт, что "украинские сельскохозяйственные компании в значительной степени принадлежат иностранному западному капиталу, который тоже выиграл бы от субсидий ЕС".

"Для Евросоюза важно сохранить жизнеспособность семейных ферм, представлять интересы фермеров и обеспечивать сбалансированное функционирование внутреннего рынка", - напомнил глава Минсельхоза. Он заявил, что "Украина, вне зависимости от начала переговоров о вступлении, должна предпринять шаги для соответствия стандартам производства, ожидаемым в ЕС".