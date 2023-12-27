ФАС помогла детскому фонду сэкономить 1 млрд рублей на закупке орфанных лекарств

В результате за два года стоимость таких лекарств для лечения детей с редкими заболеваниями снизилась практически на 11 млрд рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. ФАС помогла фонду поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра" дополнительно сэкономить порядка 1 млрд рублей при закупках орфанных лекарств в 2023 году. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

В ведомстве напомнили, что в 2022 году в результате совместной деятельности службы и фонда экономия при закупке этих незарегистрированных в России препаратов уже составила не менее 10 млрд рублей.

"В начале 2023 года ФАС провела повторный экономический анализ цен на указанные лекарства. По итогам этого анализа служба приняла участие в переговорах "Круга добра" с фармпроизводителями о дополнительном снижении цен поставок на эти препараты при закупках в 2023 году, - говорится в сообщении. - ФАС помогла фонду поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра" дополнительно сэкономить порядка 1 млрд рублей при закупках орфанных лекарств в 2023 году".

В результате за два года стоимость таких лекарств для лечения детей с редкими заболеваниями снизилась практически на 11 млрд рублей.

Кроме того, в службе отметили, что в настоящее время проводится аналогичный анализ цен на указанные препараты.

"Если служба выявит в иностранных государствах снижение их стоимости, то предложит фонду провести совместные переговоры с фармпроизводителями с целью снижения цен на эти лекарства", - подчеркнули в ведомстве.