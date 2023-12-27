РАПУ прогнозирует рост производства удобрений в РФ в 2024 году на 10%

Он может достичь 64 млн тонн, заявил глава ассоциации Андрей Гурьев

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Выпуск удобрений в РФ по итогам 2024 года может вырасти в пределах 10%, до более 64 млн тонн. Также будут увеличиваться и поставки за рубеж, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"При условии сохранения текущей загрузки мощностей предприятий можно ожидать в 2024 году роста производства до 10% к 2023 году (более 64 млн тонн). Что касается прогноза по экспорту, в 2024 году при условии сохранения текущей загрузки мощностей предприятий и при сохранении объемов поставки (экспортного рынка) конца 2023 года можно ожидать роста к уровню выше 2021 года", - приводятся слова Гурьева в сообщении РАПУ.

По его словам, РФ остается крупнейшим экспортером минеральных удобрений в мире с долей в 18%.

При этом РАПУ предлагает отказаться от установления квот на экспорт удобрений и выдачи разовых лицензий и перейти на разрешительный порядок путем выдачи генеральной лицензии на экспорт, напомнил он.