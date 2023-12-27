РАПУ по итогам года ожидает восстановление экспорта удобрений до уровня 2021 года

В 2024 году рост продолжится, заявил глава ассоциации Андрей Гурьев

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия по итогам 2023 года восстанавливает производство и экспорт удобрений до уровня 2021 года. В 2024 году рост продолжится, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

По предварительным данным, за 11 месяцев выпуск удобрений в РФ увеличился на 9% - до более 53 млн тонн в физическом весе, отметил он. "При условии сохранения текущей загрузки мощностей предприятий к концу года ожидаем выход на показатели 2021 года (59 млн тонн). В текущем году мы ожидаем восстановления показателей объема экспорта до уровня 2021 года", - приводятся слова Гурьева в сообщении РАПУ.

В 2022 году на фоне санкций российский экспорт удобрений из РФ упал на 15%.

По данным ассоциации, РФ может в 2023 году сократить поставки удобрений недружественным странам на 15-20% после снижения на 25-30% в 2022 году (до 10 млн тонн). Три четверти от экспорта направляются сейчас в страны глобального Юга, а наиболее крупными рынками сбыта выступают Индия и Бразилия. Восстанавливается экспорт и в Бразилию, куда за 10 месяцев экспорт удобрений вырос на 1 млн или на 16% до 6,3 млн тонн. Также отмечается рост экспорта в Турцию.

Доля дружественных стран в экспорте удобрений выросла до 75% с 70% в 2022 году, добавил он. При этом РАПУ считает перспективными рынками страны Африки, где доля российских удобрений составляет 10% (поставки около 1,5 млн тонн ежегодно) и будет расти.

РФ также не поставляет удобрения странам Восточной, Северной Европы, Прибалтики и Канады из-за "самосанкций" этих государств, компании будут оспаривать трехкратный рост пошлин на импорт российских фосфатов в США, сказал он. Поставки в страны Западной и Южной Европы продолжаются.

"Что касается логистики - затраты, безусловно, увеличились. Ведь те же крупнейшие игроки рынка контейнерных перевозок с российского рынка ушли. Однако им на смену пришли латиноамериканские и азиатские компании, крепнут российские перевозчики. Свято место пусто не бывает", - отметил Гурьев.