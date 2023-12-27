Россия открыла для Ирана кредитную линию на 6,5 млрд рублей

Главы ЦБ двух стран Эльвира Набиуллина и Мохаммад Реза Фарзин провели переговоры, на которых было отмечено расширение сотрудничества между центральными банками стран, укрепление отношений после подписания соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС

ДУБАЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Сбербанк и Bank Melli Iran договорились об открытии кредитной линии размером 6,5 млрд рублей для импорта в Иран российских товаров первой необходимости. Об этом сообщил Центральный банк исламской республики.

"В рамках визита главы Центрального банка Ирана [Мохаммада Резы Фарзина] в Россию <…> состоялась встреча руководителей Сбербанка и Bank Melli Iran, на которой [было принято решение] открыть кредитную линию на сумму 6,5 млрд рублей для импорта товаров первой необходимости из России", - говорится в заявлении пресс-службы ЦБ Ирана. Как отмечается, такой шаг является одним из первых на пути развития финансово-банковского сотрудничества между Москвой и Тегераном после подписания соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Кроме того, главы ЦБ РФ и Ирана Эльвира Набиуллина и Мохаммад Реза Фарзин провели переговоры, на которых было отмечено расширение сотрудничества между центральными банками двух стран, укрепление отношений после подписания соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС. Стороны также обозначили планы по использованию потенциала БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) для расширения торговых связей между двумя странами. В ЦБ Ирана подчеркнули, что между Тегераном и Москвой "началась новая глава в истории финансово-банковского сотрудничества".

25 декабря страны ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. Церемония подписания документа состоялась в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, участие в котором принял президент России Владимир Путин.