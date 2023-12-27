Maersk планирует в ближайшие недели вновь направлять суда через Суэцкий канал

Речь идет, в частности, о кораблях Ebba Maersk, Elly Maersk и Maersk Hangzhou

СТОКГОЛЬМ, 27 декабря. /ТАСС/. Датская судоходная компания A. P. Moller - Maersk после перерыва планирует снова отправить суда через Суэцкий канал. Об этом свидетельствует обновление плана прохождения судов на ее сайте.

Из него следует, что несколько кораблей, которые следуют между Европой и Азией, должны пройти Суэцкий канал и через Красное море. Речь идет, в частности, об Ebba Maersk, Elly Maersk, Maersk Hangzhou и других.

24 декабря Maersk сообщила, что возобновит перевозки в Красном море после начала там операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в регионе, которая проводится международными силами.

19 декабря Maersk приняла решение перенаправить вокруг Африки и мыса Доброй Надежды суда, которые должны были пройти через южную часть Красного моря и Аденский залив, из-за ситуации с безопасностью в этом регионе. Судно Maersk было атаковано ракетой 14 декабря, когда следовало через Баб-эль-Мандебский пролив. На следующий день компания решила приостановить все рейсы судов, следующих в том же направлении. С тех пор нападению подверглись еще несколько судов в этом районе, в том числе принадлежащий Норвегии танкер Swan Atlantic, которым управляет датская судоходная компания Uni-Tankers.