Нигерийский антимонопольный регулятор оштрафовал British American Tobacco на $110 млн

Одновременно прекращено уголовное преследование нескольких сотрудников табачной компании, отмечает Федеральная комиссия по конкуренции и защите потребителей

ПРЕТОРИЯ, 27 декабря. /ТАСС/. Антимонопольный регулятор Нигерии оштрафовал на $110 млн крупнейшую в мире по объему продаж табачную компанию British American Tobacco (BAT) за недобросовестную конкуренцию и нарушение действующих в африканской стране правил по защите общественного здоровья. Об этом Федеральная комиссия по конкуренции и защите потребителей сообщила на своем портале.

Одновременно прекращено уголовное преследование нескольких сотрудников BAT, так как стороны заключили соответствующее соглашение, предусматривающее выплату штрафа, отмечает она.

Дело против BAT было начало в Нигерии летом 2020 года. В начале 2021 года в офисах BAT и ее дочерних компаний были проведены обыски и изъятие документов. Сейчас комиссия признала табачную компанию виновной в нарушении правил честной конкуренции и норм по охране общественного здоровья.